Auto rast am Hamburger Hafen gegen Bus

Binnen weniger Stunden: Zwei große Brände in einer Ortschaft

Stockstadt. Binnen weniger Stunden hat die Feuerwehr in Stockstadt zwei große Brände an der Landesgrenze zwischen Bayern und Hessen bekämpft. Zunächst brannte es am Ostersonntag in einer Papierfabrik, später bei einer Firma, die Kunststoffe und Gummi verarbeitet. mehr