Baby-Angebot bei Ebay: Polizei sucht noch nach heißer Spur

Kriminalität Die Angst vor Horror-Clowns wächst

London. Bislang haben sie vor allem in den USA Schrecken verbreitet, nun tauchen auch in Großbritannien vermehrt Menschen in Clownskostümen auf. Die Polizei auf der Insel berichtet seit Tagen von Zwischenfällen, in denen Horror-Clowns Kinder und Erwachsene einschüchtern und verfolgen. mehr