Bauarbeiten im Rheinland behindern Bahnverkehr

Strahlender Sonnenschein - der Frühling geht weiter

Berlin. Hoch „Leo” lässt die Sonne lachen. Am ersten richtig warmen Wochenende des Jahres zieht es Wasser-Fans in die Freibäder, Wanderer in die Berge und Naschkatzen zu den Eisdielen. Auch in den nächsten Tagen müssen T-Shirt, Sonnenbrille und Grill nicht weggepackt werden. mehr