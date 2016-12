Beliebte Vorsätze für 2017: Abschalten und kein Stress

Silvester: Mehr Polizei, Böllerverbot, Video-Einsatz

Berlin/Köln. Die letzte Silvesternacht war in manchen Städten chaotisch: Es gab sexuelle Übergriffe und Überfälle, mancherorts wurden Böller in die Menge geworfen, mit Raketen wurde auf Menschen geschossen. Wie reagieren die Städte in diesem Jahr darauf? mehr