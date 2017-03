Projekt Junge Zeitung: Berufswunsch Astronautin: Claudia Arens will ganz hoch hinaus

Die Luft ist ihr Element – und dort befand sich Claudia Arens auch noch kurz vor dem Interview. „Das Fliegen bringt mich dem Himmel ein ganzes Stück näher“, erklärt die 32-jährige Privatpilotin im Gespräch mit dieser Zeitung. „In mir steckte schon immer eine kleine Abenteurerin.“ Und nun will die Kölnerin noch höher hinaus, ins Weltall.

Claudia Arens war eine von 400 Bewerberinnen der Initiative „Die Astronautin“. Bei der von der Unternehmerin Claudia Kessler initiierten Aktion handelt es sich um die Suche nach der ersten deutschen Frau, die im Jahr 2020 erstmals für zehn Tage ins Weltall geschickt werden soll. Das soll das Interesse junger Mädchen für naturwissenschaftliche und technische Themen fördern. Um die perfekte Kandidatin zu finden, mussten die Teilnehmerinnen über mehrere Monate diverse Bewerbungsverfahren beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt durchlaufen.

Am 1. März wurden unter den 400 Kandidatinnen dann sechs Teilnehmerinnen für die letzte Runde ausgewählt, Claudia Arens war leider nicht dabei. „Ich freue mich für die, die es geschafft haben“, so ihre Reaktion. Schließlich kenne sie sie ja von den Bewerbungsverfahren. „Und ich mache natürlich weiter. Mein Ziel, Astronautin zu werden, werde ich nicht aus den Augen verlieren. Wenn es wieder eine Chance gibt,,werde ich sie ergreifen.“

Claudia Arens wünscht sich, dass junge Mädchen und Frauen anfangen, sich selbst mehr zuzutrauen. Sie fliegt als gutes Beispiel voran. „Schon im Alter von zwölf Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, später einmal Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren“, berichtet sie. „Diesen Kindheitswunsch habe ich mir erfüllt.“

Bei ihrem Wunsch, als erste deutsche Frau ins Weltall zu fliegen, erfuhr sie große Unterstützung von ihrem Freundeskreis und ihrer Familie. Obwohl diese auch ein wenig Angst um sie hatten. „Ich würde an ihrer Stelle vielleicht genauso reagieren“, räumt sie ein. „Aber ich selbst weiß, dass das Luft- und Raumfahrtsystem sehr sicher ist.“ Eine Astronautin fliege als Wissenschaftlerin ins All und möchte mit so vielen Ergebnissen wie möglich auf den Planeten Erde zurückkehren, betont sie. „Dafür braucht man auch Teamfähigkeit.“ Der Beruf als Oberstleutnant kommt ihr dabei zugute – und sie ist dadurch auch gewohnt, sich in einer Männerwelt durchzusetzen.

Viele Kulturen

Claudia Arens gefällt, dass die Raumfahrt Menschen verschiedener Kulturen zusammenbringt. „Das ist gerade in der heutigen Krisenzeit von großer Bedeutung“, meint die 32-Jährige. Jeder noch so kleine Beitrag zu den Forschungen im Weltall – vom Erstellen einer wichtigen Computersoftware bis hin zum Beruf des Astronauten – diene letztlich dem Gemeinwohl. „Deswegen kann man“, so Claudia Arens, „nicht von einem/einer einzelnen Heldin sprechen, sondern von einem Heldenteam“.