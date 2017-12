Bundesamt warnt vor falschem Umgang mit Böllern

Raketen, Böller, Batterien - immer wieder wird in Deutschland illegales Feuerwerk aus dem Ausland entdeckt. Über die Gefahren nicht genehmigter Knaller und den sicheren Umgang mit Pyrotechnik will deshalb die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) heute informieren.

Vor allem in der Grenzregion zu Polen stellen Zollbeamte immer wieder unerlaubtes Feuerwerk sicher. Erst am Montag stoppten Zollbeamte nach Angaben des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder) auf der Autobahn A15 in Südbrandenburg einen Kleintransporter mit einem außergewöhnlich großen Fund: 2,5 Tonnen Knaller, Raketen und Batterien in Kartons verpackt.

Der Transporter mit niederländischem Kennzeichen war Richtung Berlin unterwegs - an dem Wagen fehlten Warnhinweise zum Gefahrgut.

(dpa)