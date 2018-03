Chinesisches Raumlabor stürzt wahrscheinlich Ostermontag ab

Japans Walfänger mit erhoffter Beute zurückgekehrt

Tokio (dpa) - Ungeachtet internationaler Proteste haben Japans Walfänger in der Antarktis erneut zahlreiche Wale getötet. Das Mutterschiff „Nisshin Maru” und zwei weitere Schiffe kehrten am Samstag in den Heimathafen der südwestlichen Walfangstadt ... mehr