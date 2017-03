Co-Pilot stirbt kurz nach Landung auf US-Flughafen

IW: „Art von Doppelmoral” Report: Großteil der Haushaltshilfen arbeitet schwarz

Köln. Fast jeder Dritte in Deutschland kennt jemanden, der schon einmal schwarz gearbeitet hat. Dabei geben nur zwei Prozent zu, selbst schon einmal am Fiskus vorbei Geld eingestrichen zu haben. Meist beginnt es schon in der eigenen Wohnung. mehr