Der Nikolaus mag keine Mails: „Ich bin nicht modern”

Der Nikolaus beantwortet keine E-Mails. Wer ihm zu Weihnachten einen Wunschzettel schicken will, sollte das per Post tun, sagte „Nikolaus” Rudolf Langer vom Weihnachtspostamt in St. Nikolaus im Saarland.

„Ich bin nicht modern.” Auch in Zeiten von Facebook, WhatsApp und Co. setze er aufs Briefeschreiben. „Wer einen Brief bekommen möchte, soll auch einen schreiben.”

Das Postamt in St. Nikolaus wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Zehntausende Briefe von Kindern aus aller Welt werden dort beantwortet. Das Amt, das vom 5. bis 24. Dezember geöffnet hat, sei das älteste Nikolauspostamt in Deutschland, sagte ein Sprecher der Deutschen Post.

(dpa)