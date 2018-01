Deutsch-türkischer Fußballprofi Naki auf Autobahn beschossen

Freiburger Mordprozess: Handy-Daten belasten den Angeklagten

Freiburg. Im Freiburger Sexualmord-Prozess sehen die Ermittler den Tatvorwurf gegen den Flüchtling Hussein K. nach Auswertung von dessen Handy-Daten als erhärtet an. Die auf dem Mobiltelefon gespeicherten Standort- und Bewegungsdaten belegen, dass Hussein K. in der Tatnacht am Tatort ... mehr