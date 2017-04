Eurovision Song Contest: Die 10 Sieger der vergangenen Jahre

2016: Jamala – 1944

2015: Måns Zelmerlöw – Heros

2014: Conchita Wurst – Rise like a Phoenix

2013: Emmelie de Forest – Only Teardrops

2012: Loreen – Euphoria

2011: Ell & Nikki – Running Scared

2010: Lena – Satellite

2009: Alexander Rybak – Fairytale

2008: Dima Bilan – Belive

2007: Marija Serifovic - Molitva

Für viele war es eine Überraschung: Nicht die hochgehandelte Australierin Dami Im oder der sympathische Schwede Frans konnten sich im vergangenen Jahr durchsetzten, sondern die Ukrainerin Jamala. Ihr Auftritt wurde zuvor kritisch besprochen. Die Frage ob der Text politisch sei – und das ist laut ESC-Regeln verboten – erhitzte die Gemüter. Schließlich durfte sie antreten. In ihrem Lied erzählt sie die bewegende Geschichte ihrer Urgroßeltern und deren Deportation nach Kirgistan. Das sie Zeilen im Refrain auf Krimtatarisch sang, hatte dennoch seine Wirkung. Doch das Lied ist mehr als ein ergreifendes familien-politisches Drama: Der Beat ist modern und der Gesang hoch emotional – das kam beim europäischen Publikum an. Und wer glaubt hier habe sich Europa nicht für Jamala, sondern schlicht gegen Russland ausgesprochen, der muss sich wundern: Die russische High-End-Performance von Sergei Lasarew landete auf Platz Drei.Er kam, sang und siegte: Der Schwede Mans Zelmerlöw ging als großer Favorit in den Contest im Jahr 2015. Der gutaussehende Chris-Martin-Verschnitt im hautengen Shirt bot dem Publikum eine lockere Party-Hymne und brachte die Wiener Stadthalle zum kochen. Die exzellent choreografierte Strichmännchen-Performance blieb auch den TV-Zuschauern im Gedächtnis und setze sich locker vor der emotionalen Ballade „A Million Voices“ der Russin Polina Gagarina durch.Kaum ein Song Contest hallte so lange in Talk-Shows und an den Esstischen des Landes nach, wie der ESC im Jahr 2014. Eigentlich ging der Armenier Aram Mp3 mit seiner Power-Ballade „Not Alone“ als Favorit ins Rennen, doch es kam anders: Conchita Wurst irritierte, provozierte und begeisterte. Die langhaarige Frau mit edlem Abendkleid und Vollbart sang sich mit ihrer Ballade „Rise Like a Phoenix“ in die Herzen der ESC-Gemeinde. Fans lobten das gesellschaftspolitische Statement hinter dem Auftritt, Kritiker ärgerten sich, sie habe nur wegen ihres kuriosen Aussehens gewonnen. Wer für Österreich gevotet hat, weiß jedoch: Sowohl ihr Gesang, als auch die Lichtshow und die Komposition der Ballade sorgten einfach für den Moment des Abends.Jahr für Jahr suchen „Experten“ nach der ESC-Formel. Im Jahr 2013 kristallisierte sich ein Sieg-Rezept heraus: Alles was man zum Gewinnen braucht, ist eine junge gutaussehende Sängerin, barfuß im weißen Feenkleid, Trommler mit imposanten Trommeln und zwischendurch eine liebliche Flötenmelodie. Kurz um: Emmelie de Forest mit „Only Teardrops“.Sie gaben wirklich alles, die brotbackenden Omis aus Russland mit ihrem Hit „Party for Everybody“, doch zum Sieg reichte es nicht. Der ging mit Abstand nach Schweden. Loreen zeigt mit Euphoria etwas Neuartiges und brachte einen neuen und modernen Sound zum ESC. Auch ihre Tanzperformance mit Capoeira-Elementen sorgte für ein Alleinstellungsmerkmal. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung machte sie auf sich aufmerksam, als sie als eine von Wenigen die Menschenrechtslage im Gastgeberland Aserbaidschan ansprach.Lange mussten die Deutschen Fans warten, ehe der ESC wieder in Deutschland stattfinden konnte. 2011 war es schließlich soweit. Der Abend stand ganz im Zeichen von Lenas zweitem ESC-Auftritt und der Moderation von Stefan Raab. Auch die irischen Zwillinge Jedward und die britische Boyband Blue standen zuvor im medialen Rampenlicht. Der Sieg ging jedoch überraschend nach Aserbaidschan. Ell & Nikki überzeugten mit ihrer Pärchen-Hymne „Running Scared“. Lena landete auf einem zufriedenstellenden zehnten Platz.Es war eine „nationale Aufgabe“ für Mr.ESC Stefan Raab. Die Castinshow „Unser Star für Oslo" hätte im Grunde nach einer Folge abgebrochen werden können, denn die Siegerin stand für die Meisten bereits fest. Von da an verliebte sich Deutschland Woche für Woche nur noch mehr in Lena. Stefan Raab transportiere diese Begeisterung schließlich nach Oslo. Nach Lenas authentischen Auftritt, ohne Spektakel und Bling-Bling, lag schließlich auch ganz Europa Lena zu Füßen.Man mag den Eindruck gewinnen, dass seit dem Jahr 2008 vermehrt Geigen auf ESC Bühnen zu finden sind. Dafür gibt es einen Grund: Alexander Rybak. Fröhlich grinsend Geige spielend, fiedelte sich der smarte Norweger in die Herzen aller Schwiegermütter. Zusammen mit seinen unterhaltsamen Tänzern und einer Melodie, die lange in Erinnerung bleibt, sorgte er für einen der größten ESC-Auftritte. Bis heute hält er den Rekord für die höchste Punktzahl und den größten Vorsprung auf Platz zwei.2008 wollte Russland den ESC gewinnen und tat es auch. Dafür überließen sie nichts dem Zufall. Mit Dima Bilan trat einer der berühmtesten russischen Musiker auf. An seiner Seite spielte Emmy-Preisträger Edvin Marton auf der Stradivari und Eiskunstlauflegende Jewgeni Pljuschtschenko drehte auf einer Mini-Eisbahn aus Plastik seine Pirouetten. Der Song „Belive“ wurde zuvor von niemand Geringerem als Timberland produziert. Emotional auf den Knien, in einer Art Englisch gesungen, stand dem Sieg so Nichts mehr im Wege.Lange hielt sich das Gerücht man könne den ESC nur mit auffälligen Klamauk gewinnen. Der Sieg der Monster-Rocker Lordi im Vorjahr ließ jene, die sich beim ESC nach musikalische Qualität sehnen, in Melancholie verfallen. Die Antwort darauf gab es 2007. Marija Šerifovic überzeugte mit ganz großem Gefühl ohne ein wildes Spektakel. Es war die erste ESC-Teilnahme Serbiens als eigenständiger Staat und gleich der Sieg. Die Kritiker mussten eingestehen, auch tiefes und ehrliches Gefühl in Landessprache kann beim ESC gewinnen. Denn der Klamauk-Auftritt von Verka Serduchka mit dem Nonsens-Titel Dancing Lasha Tumbai landete nur auf dem zweiten Platz.