Das heimlich gefilmte Video der Tierschutzorganisation Peta hat Zuschauer erschüttert: Im Zoo Hannover sollen Pfleger kleine Elefanten mit Peitsche und Haken traktiert haben. „Direkter Kontakt“ heißt das Prinzip, mit dem Tierpfleger sich so als Teil der Herde Autorität verschaffen wollen.

„Elefanten leben in Rangordnungen“, erklärt Thomas Kauffels, Direktor des Opel-Zoos Kronberg, dieses Prinzip. Er will zwar eventuelle Misshandlungen nicht verteidigen, aber: „Der Zoo Hannover hat eine der erfolgreichsten Elefantenhaltungen außerhalb Asiens. Und wenn die Pfleger direkt mit den 3000 Kilo schweren Tieren Kontakt haben, müssen sie sie im Griff haben.“

Das habe durchaus Vorteile, wenn sie etwa bei einer Geburt beim Muttertier dabei sein wollen.

Allerdings, so schränkt Kauffels ein, brauche es für den direkten Kontakt sehr erfahrene Pfleger. Sein Zoo habe deshalb auf den indirekten Kontakt umgestellt. „Bei uns sind Tiere und Tierpfleger nie zusammen in einem Raum“, erläutert er. „Die Pfleger arbeiten an einer geschützten Kontaktwand, an der die drei Elefanten des Zoos – eine kleine Familiengruppe aus einem Bullen und zwei Weibchen – dann die Ohren, Rüssel oder Füße hochhalten.“

Ein weiterer Unterschied zum Zoo Hannover: Dort werden Asiatische Elefanten gehalten, in Kornberg Afrikanische. „Und im Umgang mit Asiatischen Elefanten haben Menschen einfach mehr Erfahrung“, so Kauffels.

Der indirekte Kontakt bedeute jedoch nicht, dass die Tiere keine Beziehung zu ihren Betreuern haben. „Wir haben insgesamt drei Pfleger“, so Kauffels, „und unsere Elefanten kennen sie ganz genau. Die generelle Kritik der Tierschützer an der Haltung der Dickhäuter kann er daher nicht nachvollziehen. „Die Elefantenhaltung in Zoos ist nachgewiesenermaßen gut möglich“, so seine Überzeugung. „Und wenn wir nicht an die Zukunft der Elefantenhaltung glauben würden, hätten wir schließlich nicht in eine neue Anlage investiert.“

Über die Vorgänge im Zoo Hannover hat er mit seinen dortigen Kollegen noch nicht gesprochen. Der Hannoveraner Zoodirektor Andreas Casdorff hatte angekündigt, die Aufnahmen genau zu prüfen. Kauffels will daher noch keine voreiligen Schlüsse ziehen: „Man muss schauen, wie der Zoo Hannover sich positioniert.“