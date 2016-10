Schock-Auftritte von „Horror-Clowns“ werden in Deutschland immer mehr zur Plage und rufen nun die Politik auf den Plan. Nordrhein-Westfalens Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) warnte gestern Nachahmer vor den Folgen und drohte mit Haftstrafen. Bundesweit häufen sich derweil die Taten.

In Frankfurt registrierte die Polizei bislang drei Fälle. Am vergangenen Samstag beispielsweise bedrängte ein radelnder Clown im Oeder Weg (Nordend) eine Radfahrerin. Er fuhr ihr hinterher, beschimpfte sie und hinderte sie an einer Ampel an der Weiterfahrt. Die Frau konnte den Unbekannten schließlich abhängen, eine Fahndung der Polizei lief ins Leere.

Die Zirkusbranche befürchtet unterdessen große Imageschäden. „Durch die Attacken wird der Clown immer mehr zum Angstobjekt“, sagte der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Zirkusunternehmen, Dieter Seeger. „Viele moderne Clowns im Zirkus verzichten mittlerweile auf die weiße Gesichtsfarbe und Maske und setzen eher auf lustige Kleidung.“

Die professionellen Clowns sind sauer über den Spuk und stellen klar: „Grusel-Clowns sind keine Clowns. Es sind wirre Menschen, die ihre destruktiven Neigungen auf diese armselige Art ausleben wollen.“ Der Geschäftsführer des Vereins Rote Nasen Deutschland, Claus Gieschen, betonte in Berlin: „Wer Kinder und Erwachsene erschrickt und sich dabei hinter einer Maske verbirgt, richtet nicht nur seelischen Schaden bei den Betroffenen an, sondern beschädigt das Bild von Clowns in der Öffentlichkeit.“

Grusel-Clowns treiben inzwischen auch in Frankfurt ihr Unwesen. Zirkusclowns fürchten um ihr Image.

Der therapeutische Einsatz von Clowns in Krankenhäusern sei wegen der Gruselwelle gefährdet. Der Verein Rote Nasen spendet Klinikpatienten Trost und Heiterkeit.

Auch wenn dem Opfer nichts passiere, könne ein „demaskierter Clown“ bis zu einem Jahr im Gefängnis landen, sagte NRW-Minister Kutschaty. „Da gehört er dann auch hin! Erst recht, wenn mit der Maskerade weitere Gewalthandlungen verbunden sind.“

Anti-Angst-Kurse

In den USA und vielen anderen Ländern machen Grusel-Clowns schon seit einiger Zeit die Straßen unsicher. Als Videos tauchen die makabren Streiche oft im Internet auf. Inzwischen ist es selbst Stephen King zu viel: Der US-Horrorautor hatte mit dem Roman „Es“, in dem der böse Clown Pennywise reihenweise Kinder tötet, 1986 einen Bestseller gelandet. King schrieb auf Twitter: „Liebe Leute, macht endlich mal halblang mit dieser Clown-Hysterie. Die meisten von ihnen sind gut, heitern Kinder auf und bringen Menschen zum Lachen.“

Genauso wie damals nach Erscheinen von „Es“ richtet der Münchner Circus Krone Anti-Angst-Kurse ein. Das sagte Zirkussprecherin Susanne Matzenau.

