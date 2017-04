Vorstoß eines Schokoladenkonzerns empört die Briten: Eiersuche ohne Ostern

Es ist eine Tradition auf der Insel: Beim jährlich stattfindenden Spektakel, „Auf der Spur der Ostereier“ (so die freie Übersetzung) verstecken Mitarbeiter der Kultur- und Denkmalstiftung „National Trust“ jährlich unzählige süße Eier für hunderttausende Kinder in ihren Anlagen und Bauwerken. Die Ostereiersuche wird vom britischen Schokoladenkonzern Cadbury’s gesponsert. Doch nun kommt es zum Aufschrei in dem Land, das seine Traditionen sogar mehr liebt als den Tratsch übers Wetter.

„Große britische Eiersuche“, heißt die Schokojagd nämlich seit neuestem. Das Wort Ostern kommt zumindest im Logo nicht mehr vor. Damit wolle man, so Cadbury’s, Menschen aller Konfessionen in das freudige Ereignis einbinden, inklusive solcher, die keiner Religion angehören.

Doch der gemeine fromme Brite zeigte sich geschockt, inklusive Theresa May, Pastorentochter und konservative Regierungschefin. Sie hat sich persönlich in die Diskussion ums Ei eingemischt. Während ihrer Visite in Saudi-Arabien diese Woche ließ sie kurz von internationaler Diplomatie ab und ihrem Ärger freien Lauf. May bezeichnete die Entscheidung als „vollkommen lächerlich“. Es sei ein „sehr wichtiges Fest für den christlichen Glauben für Millionen Menschen weltweit“. Der Glaube werde aus Ostern „wegretuschiert“, klagte zudem ein Sprecher der Church of England.

„Sturm im Eierbecher“

Der „Guardian“ nannte den Aufruhr „Sturm im Eierbecher“ und der mag auf den Eiersuche-unerfahrenen Beobachter sehr skurril wirken. Man könnte sich fragen: Haben die Briten derzeit nicht größere Sorgen angesichts der anstehenden Brexit-Verhandlungen? Oder stürzen sie sich vielleicht absichtlich in eine Debatte, in der man selbst mit viel Willen überhaupt nichts findet, was auf die Europäische Union hindeutet?

Der Erzbischof von York, John Sentamu, war richtiggehend empört. Der Schritt, das Wort Ostern aus dem Logo für die rund 250 Veranstaltungen zu streichen, sei so, als würde man „auf das Grab von John Cadbury spucken“. Damit verwies der hohe Geistliche auf jenen Herren, der den Schokoriesen im 19. Jahrhundert gegründet hat und Sentamus Ausführungen zufolge ein gläubiger Quäker war.

Fans boykottieren

Der National Trust winkte dagegen ab und nannte die Vorwürfe, nach denen die Stiftung die Bedeutung des Osterfests schmälern wolle, „Unsinn“. Auf der Webseite sei dutzendfach von Ostern die Rede. Genauso wie viele Fans der Aktion, die die Eiersuche nun boykottieren wollen, konnte die Erklärung aber auch Theresa May nicht beruhigen. „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die sich denken“, sagte sie und lenkte damit immerhin für kurze Zeit von der Kritik um ihren Besuch im kontroversen Saudi-Arabien ab. Und zur Freude aller auch vom Dauerthema Brexit.