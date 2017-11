Was hat Donald Trump mit einer Banane, Schinken und Salami zu tun? Das kann man sich wohl fragen und der Künstler Asier Sanz hat die Antwort: Diese drei Dinge und zwei Stücke Papier bilden ein Portrait des amerikanischen Präsidenten, wenn man es nur richtig positioniert. Seht selbst:Abgesehen von lustigen Bildern wurden einige auch für den kurzen Zeitvertreib kreativ. Auf der Seite trumpdonald.org kann man dem Mann mit dem Mob auf dem Kopf den Marsch blasen. Bisher dröhnten so Trump 678.422.476 Trompetenstöße virtuell um die Ohren.

Auch über die Golfpartien während der Amtszeit von Donald-Trump führt das Netz Buch. Auf Seiten wie trumpgolfcount.com oder golfwithdonald.com kann man sehen, wie oft der US-Präsident bereits Golfspielen war und was das für Kosten für den Steuerzahler verursacht. Den Grund für diese Seiten lieferte Trump selbst im August 2016, als er ankündigte: "I'm going to be working for you. I'm not going to have time to go play golf."



Manche Seiten sind einzig und allein einer Frage im Bezug auf den amerikanischen Präsidenten gewidmet. Eine stellt die Frage danach, ob Donald Trump noch Präsident der USA ist . Die Antwort lautet auch heute "Yes." Nur die Anzahl der Tage, Stunden und Minuten, die er dieses Amt noch bekleidet, werden im Countdown gezählt.Eine andere Seite fragt schlicht danach, ob er noch lebt