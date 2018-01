Ein Toter und eine Verletzte nach Explosion in Stockholm

Schiffskollision vor Chinas Küste: Öltanker brennt

Shanghai. Auf hoher See kollidieren ein Öltanker und ein Frachter. Tausende Tonnen Öl stehen in Flammen. Es gibt keinen Kontakt zur 32-köpfigen Besatzung. Der brennende Tanker ist in Schieflage. Öl läuft aus. mehr