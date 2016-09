Eis mit Wildlachs-Geschmack - aber nur für Hunde

Rind- und Käse-Eis: Auch Hunde freuen sich bei sommerlichen Temperaturen über eine leckere Abkühlung. Hunde-Eis in vier Geschmacksrichtungen bietet etwa ein Fachgeschäft in Frankfurt am Main den Vierbeinern.

Anders als herkömmliches Speiseeis enthalte es keinen Zucker, keine Laktose, keine Schokolade und auch keine Konservierungsstoffe, sagt die Inhaberin des Geschäfts, Sarah Melingo. Ihr zehn Monate alter Rauhaardackel Lilly mag am liebsten das grüne Käse-Spirulina-Eis, lässt sich aber auch die Sorten Wildlachs, Bio-Rind und Bio-Apfel-Banane schmecken.

Die 90 Milliliter-Packung ist für knapp drei Euro im Becher zu haben. Auch die „Bild”-Zeitung hat über das Fachgeschäft berichtet.

(dpa)