Ermittler halten sich nach Säure-Attentat weiter bedeckt

22-jährige Ausbrecherin wieder hinter Gittern

Hannover. Nach einer spektakulären Flucht aus dem Frauengefängnis Vechta hat die Polizei eine 22-Jährige wieder gefasst. Die Frau wurde am Donnerstagabend in einer Wohnung in Dassel von Spezialkräften festgenommen, wie ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums sagte. mehr