Ermittler stellen Ergebnisse zu Böhnhardt-Spur bei Peggy vor

Urteil im Prozess um tödlichen Eisdielen-Unfall erwartet

Bremervörde. Im Prozess um den tödlichen Eisdielen-Unfall in Bremervörde in Niedersachsen werden heute Plädoyers und Urteil erwartet. Die angeklagte 61 Jahre alte Frau war im Juli 2015 mit ihrem Auto in ein Eiscafé in Bremervörde gerast. mehr