Eskalation im Bierpreis-Streit vorerst gebremst

21.03.2017

Der Bierpreis auf dem Oktoberfest ist an sich schon jedes Jahr ein Aufregerthema. Jetzt will der Wiesn-Chef den Maßpreis für drei Jahre deckeln. Die Wirte sind empört. Das Handtuch schien zerschnitten. Am Dienstag geht es Schlag auf Schlag.