Höchstgrenze erreicht: Eurojackpot: Chance auf 90 Millionen Euro

Experten: Vogelgrippe-Risiko bleibt unverändert hoch

Greifswald/Insel Riems. So viele Geflügelpestausbrüche in so kurzer Zeit gab es bundesweit bislang nicht, betonen Experten. Eine Entspannung der Lage ist derzeit demnach nicht in Sicht. Ein neuer Fall wurde in Niedersachsen bekannt. mehr