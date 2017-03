Russischer Teilnehmerin Reise verweigert: Eurovision Song Contest in Kiew: Kein bisschen Frieden

Erstmals in der Geschichte des europäischen Gesangswettbewerbs darf ein Land nicht ins Gastgeberland einreisen. Doch dahinter könnte auch eine Strategie Russlands stecken, meint Eurovisionsexperte Irving Wolther.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine beim Eurovision Song Contest (ESC) eskaliert weiter: Der ukrainische Geheimdienst SBU hat der russischen Teilnehmerin Julia Samoilowa gestern die Einreise verboten. Dadurch kann die im Rollstuhl sitzende Sängerin nicht, wie geplant, beim Eurovision Song Contest (ESC) Mitte Mai in Kiew auftreten.

Anlass ist ein aus ukrainischer Sicht illegaler Auftritt der Sängerin auf der Halbinsel Krim, die Russland 2014 annektiert hatte. Deswegen darf sie laut Geheimdienstsprecherin Jelena Gitljanskaja nun für drei Jahre nicht mehr in die Ukraine einreisen.

„Tief enttäuscht“

In einer erster Stellungnahme der Europäische Rundfunk Union (European Broadcast Union, kurz EBU) heißt es: „Wir müssen die Gesetze des Gastlandes respektieren. Dennoch sind wir tief enttäuscht über diese Entscheidung, weil wir das Gefühl haben, dass sie gegen den Geist des Wettbewerbs verstößt. Wir werden den Dialog mit den ukrainischen Behörden weiterführen mit dem Ziel, dass alle Künstler am 62. Eurovision Song Contest in Kiew teilnehmen können.“

„Dass ein Künstler vom Gastgeberland ein Einreiseverbot erhält, hat es in der Geschichte des Eurovision Song Contest noch nicht gegeben“, erklärt der aus Eppstein stammende „Dr. Eurovision“ Irving Wolther, der über den Song Contest promoviert hat.

Ob die EBU Russland jetzt noch ermöglicht, einen anderen Teilnehmer nach Kiew zu schicken, sei fraglich. „Die Anmeldefrist ist eigentlich verstrichen“, betont Wolther im Gespräch mit dieser Zeitung. „Außerdem wäre es für Russland ein Gesichtsverlust, weil es sich ja dann den Regeln der Ukraine beugen müsste.“

Der Eurovisionsexperte geht daher davon aus, dass Russland diesmal nicht am Gesangswettbewerb teilnehmen wird – und das möglicherweise auch gar nicht ernsthaft wollte. „Sie haben lange gezögert, einen Kandidaten für Kiew zu nominieren und die Künstlerin Julia Samoilowa erst Ende Februar angefragt.“

Wenn Russland aber nun nicht teilnehme, liege der Schwarze Peter bei der Ukraine. „Nach außen hin stellt sich das dann so dar: Die Ukraine hat mit ihrem Einreiseverbot einem Mädchen im Rollstuhl den Traum vom Eurovision Song Contest zerstört“, so Wolther.

An dem Gesangswettbewerb, der eigentlich unpolitisch sein soll, nehmen nach einem Ausscheiden Russlands noch 42 Länder teil, das Finale ist am 13. Mai in Kiew. Für Deutschland singt die 25-jährige Levina den Song „Perfect Life“ – 35 Jahre nach Nicoles deutschem Siegerlied „Ein bisschen Frieden“ scheint der Frieden beim ESC aber diesmal sehr weit entfernt.