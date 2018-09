Fall der erstochenen Keira: Angeklagter Mitschüler schweigt

Zum Beginn des Prozesses um den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Schülerin Keira in Berlin hat der mutmaßliche Mörder geschwiegen. „Wir haben vom Angeklagten nichts gehört”, sagte Anwalt Roland Weber in einer Pause am ersten Verhandlungstag.

Eine Jugendkammer des Landgerichts Berlin verhandelt den außergewöhnlichen Fall, der bundesweit Bestürzung ausgelöst hatte, seit Dienstag hinter verschlossenen Türen.

Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen, da der Angeklagte - ein Mitschüler von Keira - erst 15 Jahre alt ist. Die Anklage wirft ihm Mord aus niederen Beweggründen, Heimtücke und Mordlust vor, wie Gerichtssprecherin Lisa Jani sagte. Der deutsche Jugendliche soll die ein Jahr jüngere Keira mit einer Vielzahl von Messerstichen getötet haben.

Keiras Mutter Karin G. kam in Begleitung von Anwalt Weber ins Gericht. Sie ist Nebenklägerin. Weber ist auch Opferbeauftragter Berlins.

Weil eine Schöffin vereidigt wurde, war die Öffentlichkeit zu Beginn für einen kurzen Moment zugelassen. Der Angeklagte im grauen Kapuzenshirt verbarg sein Gesicht hinter einem Stück Papier.

Laut Anklage kannten sich Täter und Opfer, sie gingen auf dieselbe Schule. Der mutmaßliche Mörder sitzt in Untersuchungshaft. Der 15-Jährige soll sich am 7. März Zutritt zur Wohnung von Keira verschafft und sie dort „tatplangemäß” umgebracht haben. Die Mutter hatte ihre blutüberströmte Tochter - eine Eisschnellläuferin - in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Alt-Hohenschönhausen gefunden. Mediziner schafften es nicht mehr, Keira zu retten.

Karin G. hatte der Deutschen Presse-Agentur vorab gesagt, sie werde zu jedem Verhandlungstag kommen. Die Verantwortung für Keira habe nicht mit ihrem Tod aufgehört.

(dpa)