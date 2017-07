Fall missbrauchter 14-Jähriger landet wieder in Hamburg

Eine 14-Jährige wird in Hamburg brutal missbraucht. Drei ihrer Peiniger und eine junge Frau, die das Geschehen filmt, werden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Vor dem 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs kommen die Urteile nun auf dem Prüfstand.

Der Fall einer sexuell schwer missbrauchten 14-Jährigen in Hamburg landet erneut vor dem Landgericht der Hansestadt. Das entschied der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs am Mittwoch in Leipzig.

Vier junge Männer sollen die Betrunkene missbraucht und die Tat gemeinsam mit einer anderen jungen Frau zum Teil gefilmt haben. Anschließend legten sie das Opfer bei eisigen Temperaturen in einen Hinterhof. Das Landgericht muss nach der Entscheidung des BGH prüfen, ob die Beteiligten sich durch die Filmaufnahmen jugendpornographisches Material beschafft haben. Zudem müssen sie die Frage klären, ob durch das Ablegen des Mädchens im Hof der Straftatbestand der Aussetzung erfüllt wurde.

Beides könnte für die Beschuldigten unter Umständen höhere Strafen nach sich ziehen.

(dpa)