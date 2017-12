Fenster stürzt aus US-Helikopter auf Schulgelände in Japan

Ein herausgefallenes Fenster eines US-Militärhelikopters ist auf das Gelände einer Grundschule im südjapanischen Okinawa gestürzt.

Das acht Kilogramm schwere Fenster mit Metallrahmen wirbelte beim Aufprall Kieselsteine auf, wodurch ein Schüler leicht verletzt wurde, wie örtliche Medien meldeten. Auf dem Spielplatz der Grundschule der Stadt Ginowan nahe einem US-Luftwaffenstützpunkt hielten sich zu der Zeit rund 50 Kinder auf, wie es hieß. Ein Kind war nur fünf Meter entfernt. Besorgte Eltern eilten zu der Schule, die US-Armee entschuldigte sich.

Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von Unfällen des US-Militärs in der Region. Auf dem Inselparadies Okinawa ist das Gros des US-Militärs in Japan stationiert. Die USA sind die Schutzmacht des Landes. Erst vor wenigen Tagen war ein Plastikteil eines Helikopters auf dem Dach eines Kindergartens gefunden worden. Viele Menschen auf Okinawa sind frustriert über die hohe Lärmbelastung des US-Militärs sowie wegen Straftaten durch US-Soldaten und Unfälle.

(dpa)