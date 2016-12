Absturz in Jakutien: Flugzeugunglück in Sibirien: Umstände unklar

Ein Flugzeug mit rund 40 Menschen an Bord ist Medienberichten zufolge in Sibirien verunglückt. Zunächst berichtete die russische Agentur Tass am Morgen von einem Absturz mit sechs Überlebenden, die Agentur Interfax meldete 27 Tote.

Dann hieß es bei Tass, es handle sich um eine Notlandung. Acht Menschen seien verletzt worden, es gebe keine Todesopfer.

An Bord waren den Angaben zufolge 32 Militäroffiziere und sieben Crew-Mitglieder. Der Flieger vom Typ Il-18 war demnach in Jekaterinburg gestartet und rund 30 Kilometer vom Ort Tiksi an der Laptewsee im Norden der Teilrepublik Jakutien entfernt notgelandet. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben. Fast 100 Soldaten und zwei Hubschrauber seien vor Ort im Einsatz, hieß es.

