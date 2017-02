Diese gefährlichen Posen stürmen zurzeit das Netz: Fotoshooting auf einem 300 Meter hohen Wolkenkratzer in Dubai

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Das russische Model, Viktoria Odintcova erobert zurzeit das Netz. In einem Video zeigt das Model, wie sie sich für ein Fotoshooting in über 300 Metern Höhe ungesichert von einem Wolkenkratzer herunterbaumeln lässt. Zum Posieren hält Sie sich nur an Ihrem männlichen Assistenten fest.Das gefährliche Fotoshooting auf dem Wolkenkratzer Cayan-Tower in Dubai sorgt für großes Aufsehen im Internet und wurde bisher 3.851.380 mal auf YouTube aufgerufen.Ohne Sicherung vertraut das Model nur an die Kraft ihres männlichen Kollegen. Zu bedenken ist, dass nur die Kraft des Assisteneten zwischen Ihr und dem sicheren Tod stand.Auf YouTube und Instagram wurde das Model mit viel Kritik der Zuschauer konfrontiert. «Die Dummheit der Leute kennt keine Höhe», schreibt eine YouTube-Userin. «Das Leben ist kein Scherz», mahnt ein anderer. «Ich hätte mich übergeben können, als ich das sah», meint eine Userin und eine andere ergänzt: «Einige Leute sind sehr, sehr dumm, und das Wichtigste für sie ist ein ‹Like›».Ein weiteres Problem, das demnächst auf das Model zukommt ist, dass auch der Besitzer des Hochhauses von dieser Aktion gar nicht begeistert war. Sein Entsetzen ließ der Eigentümer in einer Mitteilung verlauten. Demnach haben das Model und ihr Begleiter keine Erlaubnis für den Stunt eingeholt. Außerdem will der Hauseigentümer ein Verfahren einleiten.(zv)