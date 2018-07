Wahrgewordener Alptraum: Frau wird lebendig in Leichenschauhaus gebracht

Studie sieht Klein- und Mittelstädte im Trend

Gütersloh. Was haben Bad Neustadt an der Saale und Aurich in Ostfriesland gemeinsam? Sie wachsen. Viele Menschen zieht es nicht nur in Großstädte, sondern auch in kleine und mittlere Städte. In ländlichen Räumen gibt es einer Studie zufolge stellenweise ebenfalls ein Plus. mehr