Gabriel ist erneut Vater geworden

Großeinsatz der Feuerwehr Toter und Schwerverletzte bei Wohnhausbrand in Mannheim

Mannheim. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim ist in der Nacht zum Samstag ein Mensch getötet worden. Zwei weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen. Details zu deren Identität nannte die Polizei am Morgen zunächst nicht. mehr