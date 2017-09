Geschichte verschwindet: DDR-Vorzeigehotel gesprengt

Ob Björn Engholm, Angela Merkel oder Andrea Berg: Das Müritz-Hotel Klink hatte viele prominente Gäste. In Ostdeutschland kannte es fast jeder, weil viele an der Müritz Urlaub machten. Nun endete die Ära des Hauses - mit einem lauten Rumms.

Ein Stück DDR-Geschichte ist heute in Klink an der Müritz verschwunden: 43 Jahre nach der Eröffnung wurde das ehemalige Müritz-Hotel gesprengt. 380 Kilogramm Sprengstoff sorgten dafür, dass sich das ehemalige DDR-Vorzeigehotel in 20 000 Tonnen Bauschutt verwandelt.

Die Berliner Avila-Gruppe will an der Stelle ein neues Hotel errichten, das voraussichtlich 2020 öffnen soll. Die Sprengung war nötig, weil das Gebäude nicht mehr saniert werden kann. Das Hotel mit Schwimmhalle war nach Friedrichroda (Thüringen) und Templin (Brandenburg) eines der größten Häuser, das der DDR-Feriendienst der Einheitsgewerkschaft FDGB bewirtschaftete.

(dpa)