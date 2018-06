Gesundheits-Bilanz zu 10 Jahre Nichtraucherschutz in Kneipen

Grausamle Leichenfunde Familiendrama: Frau und drei Kinder getötet

Gunzenhausen. Furchtbarer Fund am frühen Morgen: In einer Wohnung in einem Hochhaus in Bayern entdeckt die Polizei vier Leichen – eine Frau und ihre drei kleinen Kinder. Der 31 Jahre alte Vater und Ehemann überlebt schwer verletzt einen Sturz aus dem dritten Stock. mehr