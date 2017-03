Schauplatz Frankfurt: Grand Prix Eurovision vor 60 Jahren: Am Main siegte ein „Meisje“

Nur zehn Teilnehmerländer traten am 3. März 1957 beim Grand Prix Eurovision de la Chanson in Frankfurt an – es war erst der zweite europäische Gesangswettbewerb dieser Art. Im HR-Sendesaal wurde eine Neuigkeit bei der Abstimmung regelrecht zelebriert. Und einen kleinen Skandal gab es auch.

„Eine fette Schwalbe macht noch keinen Sommer und ein freches Trallala noch kein Chanson.“ Das mahnte H.D. Steinbichler, Journalist dieser Zeitung, nach einem Abend vor 60 Jahren im Großen Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Damals wurde nach seinen Worten „ein europäischer Gesangswettbewerb mit der dezenten Note einer kleinen Moderevue“ ausgetragen. Wie dieser sich entwickelte, konnte damals niemand ahnen: zum Eurovision Song Contest (ESC) der im vergangenen Jahr 204 Millionen Zuschauer weltweit vor die Fernsehschirme zog. In diesem Jahr wird er am 13. Mai in Kiew ausgetragen.

„Viele wissen gar nicht, dass Frankfurt eine ESC-Stadt ist,“ so Bernd Ochs, Frankfurter Koordinator des Eurovision Clubs Germany. Und er betont: „Wir sind schon stolz darauf.“

Dabei hatte sich Deutschland für die Austragung des zweiten Grand Prix Eurovision de la Chanson – so hieß der Wettbewerb damals – gar nicht durch einen Sieg qualifiziert. „Diese Regel gab es damals noch nicht“, erläutert Stefan Leidner, Redaktionsleiter Fernsehunterhaltung beim Hessischen Rundfunk (HR) und Präsidiumsmitglied des ESC-Fanclubs OGAE Germany. „Aber die Schweiz, wo 1956 der erste Grand Prix stattfand, wollte ihn nach dem Gewinn von Lys Assia nicht noch einmal austragen.“

Hans-Otto Grünefeldt, ehemaliger Fernsehprogrammdirektor des HR und großer Anhänger der europäischen Idee, habe den Wettbewerb daraufhin nach Deutschland geholt. „Es gibt eine Fernsehaufnahme, in der Grünefeldt erklärt, dass Deutschland beim ersten Grand Prix auf dem zweiten Platz gelandet sei“, so Leidner. „Aber das war gar nicht offiziell, die Plätze nach dem Sieger wurden beim ersten europäischen Gesangswettbewerb gar nicht genannt.“

Erst in Frankfurt wurde die Punktevergabe transparenter und, so Ochs, „regelrecht zelebriert“. Die Jurys der zehn Teilnehmerländer gaben ihre Ergebnisse per Telefon durch. „Ein Telefongespräch aus dem Ausland war ja damals nicht selbstverständlich“, erläutert er.

Schließlich stand die Siegerin fest. „Nachdem Chanson Nr. 6 über die lichtumflutete Rampe geprescht war, konnte kaum mehr unklar sein, wem der Kranz gebührte“, schrieb Steinbichler. „Corry Brokken, ein kulleräugiges ,Meisje‘ mit dem Charme einer Lady, hatte für ihren sympathisch-bescheidenen Komponisten mit der randlosen Brille, Guus Jansen, mit 31 Punkten den ersten Preis ersungen.“

Gefällig und anspruchsvoll

Das Siegerlied „Net als toen“ halte „genau die Mitte zwischen gefälligem Schlager und anspruchsvollem Chanson“; so der Journalist. Eine Mitte, die manche ESC-Teilnehmer heute immer noch suchen.

Die deutsche Teilnehmerin, Margot Hielscher, kam 1957 mit ihrem „Telefon-Song“ auf den vierten Platz, musste sich diesen aber mit Danièle Dupré teilen, die für Luxemburg antrat. Für Aufsehen sorgten die Dänen, deren Vertreter Birthe Wilke und Gustav Winkler sich auf der Bühne innig küssten. So viel skandinavische Freizügigkeit war am Abend der Smokings und Abendkleider fast schockierend.

Die Grand-Prix-Geschichte war damit für Frankfurt aber noch nicht zu Ende. Weil der HR noch bis 1976 beim deutschen Fernsehen federführend für den Gesangswettbewerb war, wurden viele Vorentscheide im Studio 1 ausgetragen. Erst danach wechselte die Verantwortung zu anderen Sendern, heute liegt sie beim NDR.

Könnte Frankfurt wieder ESC-Stadt werden? Stefan Leidner hält das für unwahrscheinlich, so sehr sich die Fans auch freuen würden. Müsste doch Deutschland erst mal in einem Finale des Song Contests gewinnen und sich Frankfurt dann gegen die anderen Städte durchsetzen. „Düsseldorf hat ja 2011 den ESC nur bekommen, weil es die Halle kostenlos anbot“, erklärt er.

Ochs immerhin hätte für eine mögliche Austragung schon einen konkreten Vorschlag. „Die neue Multifunktionsarena zwischen Frankfurt und Offenbach gegenüber der EZB wäre doch ideal“, meint er. „Das würde zeigen, dass wir die europäischste Stadt Deutschlands sind und ideal zum Eurovision Song Contest passen.“