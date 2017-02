Handwerker soll Kollegen und sich selbst getötet haben

Meinung der Redaktion

Merkels Türkei-Besuch Kommentar: Warmlaufen für die Autokraten

Warum, so fragen sich viele nicht nur hierzulande, musste Angela Merkel ausgerechnet jetzt in die Türkei reisen? In einer Zeit, in der führende Politiker der kurdischen Opposition ebenso im Gefängnis sitzen wie mehr als 160 ...