Heuschnupfenzeit beginnt: Hatschi! - Hasel und Erle sind schon in der Luft

Es liegt was in der Luft. Im Frühjahr beginnen bei vielen Deutschen auch die allergischen Reaktionen auf Pollen. Welche Blütenpollen wann unterwegs sind, lässt sich von Spezialisten inzwischen zuverlässig vorhersagen.



Nüsse knabbern, neben einer blühenden Wiese spazieren, den Hund von nebenan streicheln: Die gewöhnlichsten Tätigkeiten können für Allergiker zum Verhängnis werden. Denn Sie reagieren je nach Art der Allergie abwehrend auf körperfremde Substanzen wie Pollen oder Tierhaare, sogenannte Allergene.

Bilderstrecke Die Heuschnupfenzeit beginnt: Das sind die häufigsten Auslöser



Den Auftakt in der Pollensaison machen Frühblüher wie Haselnuss und Erle, die bereits ab Februar Allergikern zu schaffen machen. Wer nur hiergegen allergisch ist, kann wenn der Frühling offiziell beginnt bereits aufatmen. Zu den häufigsten Auslösern für Heuschnupfen gehören die Pollen der Birke, die im April vermehrt durch die Luft fliegen.



Mögliche Allergiesymptome die im Überblick gehalten werden sollten sind: Schwellungen und Rötungen (vor allem an Schleimhäuten), Kribbeln, Brennen und Tränen der Augen, Juckreiz, Husten, Asthmaanfälle und weitere unspezifische Symptome wie z.B. Durchfall, Kopfschmerzen und Abgeschlagenheiten.



Entsprechende Allergietests können dazu beihelfen, welches Allergen die Allergie auslöst. Neben der kurzfristigen medikamentösen Behandlung der Allergiesymptome und dem Meiden des Kontakts mit dem Allergen empfiehlt sich in vielen Fällen eine Hyposensibilisierung als langfristige Therapie.

Während einer Hyposensibilierung auch Allergie- Impfung bezeichnet wird dem Patient in bestimmten Zeitabständen steigende Dosen von Allergenzubereitungen verabreicht, um das Immunsystem allmählich an die betreffenden Allergene zu gewöhnen. Das Ziel ist es, dass der Körper nur noch im geringem Maße oder überhaupt nicht mehr allergisch auf die Substanzen reagiert.



(zv)