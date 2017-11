Herbstwochenende mit Nebel, Wolken und Regen

Mit Nebel, Wolken und Regen zeigt sich das Wochenende in Deutschland von seiner eher tristen Herbstseite. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 18 Grad, bei zähem Nebel bleibt es mit maximal acht Grad kühler.

Das teilt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Viele Wolken bringt auch der Sonntag, an dem es lediglich in Südostbayern vormittags noch etwas lockerer bewölkt sein kann. Eine Kaltfront überquert Deutschland im Laufe des Tages von West nach Ost und bringt verbreitet Regen mit, der kurzfristig kräftig ausfallen kann. Nur an Oder und Neiße bleibt es bis zum Abend trocken. Mit 9 bis 15 Grad bleibt es noch recht mild.

Dass es am Montag zwar sonnig, mit maximal noch zehn Grad aber deutlich kühler wird, deutet sich schon in der Nacht an: Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter, an den Alpen kann es bis auf 600 Meter Schnee geben. In der Nacht zum Dienstag sollen die Temperaturen sogar auf frostige minus ein Grad fallen.

(dpa)