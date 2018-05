Himmelfahrt bringt Donner und Wolken

Fußballgroßer Stein in Autoscheibe - Frau schwer verletzt

Harrislee. Es ist wohl der Alptraum jedes Autofahrers: Menschen, die Steine von Brücken auf die Fahrbahn werfen. In den vergangenen Tagen ist dies gleich an mehreren Orten in Deutschland passiert - so wie gerade nahe Flensburg.