Hinterbliebene warten weiter auf Prozess

Kriminelle Banden Mehr als 30 Tote bei Häftlingsrevolte in Brasilien

Boa Vista. Der Krieg zwischen kriminellen Banden in Brasiliens Gefängnissen nimmt kein Ende. Bereits am Montag starben mehr als 50 Häftlinge in Manaus. Vier Tage später kam es nun zu einem neuen Massaker in Boa Vista. mehr