Hunderttausende beim Christopher-Street-Day-Umzug in Köln

09.07.2017

Der Kölner CSD ist die größte Demonstration von Schwulen, Lesben, Bi-, Inter- und Transsexuellen in Europa. Mit der Ehe für alle gab es richtig was zu feiern. Motto war allerdings „Nie Wieder”, um an die Verfolgung Schwuler und Lesben unter nationalsozialistischer Herrschaft zu erinnern.