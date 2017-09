Hurrikan „Maria” hält auf Turks- und Caicosinseln zu

Hurrikan „Maria” hat auf seinem Weg durch die Karibik erneut an Kraft gewonnen. Der Tropensturm erreichte vor den Turks- und Caicosinseln Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.

Damit gilt „Maria” weiterhin als Hurrikan der Kategorie drei. Die britischen Turks- und Caicosinseln erwarteten das Auge des Sturms für den frühen Freitagmorgen (Ortszeit). Danach sollte „Maria” auf die südlichen Inseln der Bahamas zuhalten.

Zuvor war „Maria” sowohl über die Karibikinsel Puerto Rico als auch die Dominikanische Republik hinweggezogen und hatte heftige Überschwemmungen verursacht und schwere Schäden hinterlassen. Bisher starben durch den Hurrikan auf den Karibikinseln Dominica, Guadalupe und Puerto Rico mindestens 18 Menschen. Rund 20 Menschen werden noch vermisst.

(dpa)