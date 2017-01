Jungdesigner Danny Reinke: Im Garten Eden der Mode

Designer Danny Reinke debütiert auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin: Seine Kollektion „Secret Desire“ ist nicht unbedingt gefällig – aber in jedem Fall außergewöhnlich. Mode-Bloggerin und FNP-Mitarbeiterin Deliah Eckhardt hat sich seine Show angesehen.

Während die Besucher in den abgedunkelten Raum des Berliner „Me Collectors Room“ strömen, harren zehn elfenhafte Models bewegungslos auf weißen Podesten aus, eingerahmt von vereinzelten Rosenbüschen und Buchsbäumen. Im Zentrum der opulenten und geradezu märchenhaften Szenerie: ein großer Apfelbaum. „Secret Desire“ hat der Berliner Designer Danny Reinke seine Kollektion getauft.

Der erst 24-jährige Reinke, der zum ersten Mal mit einer Show auf der Berliner Modewoche vertreten ist, mischt in seiner Kollektion sportliche mit couturigen Elementen und zeigt Hosenanzug und Bluse ebenso wie Bikerjacke und Minirock. Dabei setzt er auf verschiedenste Rottöne – sinnbildlich für das Verlangen, nach dem er seine Kollektion benannt hat: Blutrot, Himbeere und Rosé, kontrastiert von sattem Mitternachtsblau und Graubraun.

Traumhaftes Tüllkleid

Unübersehbarer Höhepunkt ist ein roter, bodenlanger Traum von einem Tüllkleid, der die Blicke aller Besucher wie magisch auf sich zieht. Das Model hält passend dazu ernsten Blickes einen glänzenden roten Apfel in Händen – eine moderne Interpretation der Eva.

Konzeptionell, so sagt Reinke selbst, dienten ihm geheime Wünsche und Gelüste des inneren Ichs als Inspiration – „das heimliche Begehren nach dem Wunschtraum“. Alles ist übergroß und voluminös, riesige Schleifen, hohe Kragen, Rüschen und überlange Ärmel tragen die Modelle zur Schau. Perlenstickereien in Tierform erinnern an Paradiesvögel.

So ästhetisch das Gesamtbild auch ausfällt, im klassischen Sinne gefällig oder wirklich tragbar sind Reinkes Entwürfe nicht. Angetan sind die Journalisten, Blogger, Fotografen und Gäste dennoch – und das zu Recht: Mit gezückten Kameras und Smartphones drängen sie sich um die Models, um die vielen verspielten Details fotografisch festzuhalten.

Im Sommer wieder dabei

Reinke stammt aus einem Fischerdorf an der Ostsee und lebt in Berlin. 2014 gründet er sein gleichnamiges Label, zuvor absolvierte er ein duales Studium zum Modedesigner und Damen-Maßschneider. Zwei Mal präsentierte Reinke seine Kollektionen auf der Vancouver Fashion Week.

Und auch im Juli wird er erfreulicherweise wieder mit einer Kollektion auf der Berliner Fashion Week vertreten sein. Die Modewelt ist gespannt.