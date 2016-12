Studie: Jeder zehnte Pilot depressiv: Interivew zur Einsamkeit im Cockpit

Laut einer aktuellen Studie der Harvard-Universität sind bei jedem zehnten Piloten Anzeichen einer Depression erkennbar. Glauben Sie, dass die Zahlen in Deutschland ähnlich ist?

WAHL: Zu den genauen Zahlen kann ich nichts sagen. Es ist aber bestimmt kein isoliertes amerikanisches Problem. Piloten haben Krankheiten wie alle anderen auch – und dazu gehören auch Depressionen. Aber die Zahl der depressiven Piloten im Cockpit müsste eigentlich null sein, schließlich handelt es sich um einen Hochrisikoumfeld. Und da hat jemand, der nicht hundertprozentig leistungsfähig ist, nichts verloren – zum Wohle aller.

Nach Angaben der Deutschen Depressionshilfe leiden fünf Prozent der Deutschen an einer behandlungsbedürftigen Depression. Der Anteil der Depressiven unter den Piloten wäre damit doppelt so hoch. Welche speziellen Faktoren können dazu führen?

WAHL: In den letzten Jahren ist die Arbeitsbelastung gestiegen, die Ruhezeiten wurden kürzer. Der wirtschaftliche Druck wird zum Teil vom Management an die Piloten direkt weitergegeben. Zu diesen Arbeitsbedingungen kommen private Faktoren. Wenn man 20 bis 22 Tage im Monat nicht zu Hause ist, hat etwas Profanes wie ein Ehestreit ganz andere Auswirkungen. Solche Konflikte ziehen sich länger hin und können nicht so einfach gelöst werden. All das kann dazu beitragen, dass Stress ganz schnell negativer Stress wird.

Fühlen sich Piloten im Cockpit auch isoliert?

WAHL: Seit dem 11. September 2001 ist die Cockpit-Tür immer verrammelt, und das hat gute Gründe. Aber es führt natürlich dazu, dass die Piloten in gewisser Weise abgeschnitten sind. Vor und nach dem Flug muss der Pilot viel erledigen, Kontakt zu den Passagieren hat er fast gar nicht.

Hat sich seit dem Germanwings-Absturz die Wahrnehmung psychischer Erkrankungen bei Piloten verändert?

WAHL: Wir Piloten haben schon vorher darauf geachtet, ob es dem Kollegen gut geht – weil wir ihm ja auch unser Leben anvertrauen. Jetzt liegt aber ein größerer Fokus auf den sogenannten Peer-Support-Programmen, die die Untersuchungskommission empfohlen hat. Es ist klar geworden, dass viele psychisch kranke Piloten sich nicht behandeln lassen, weil sie Angst haben, gleich ihren Job zu verlieren. Bei den Programmen müssen sie das nicht befürchten und werden damit ermutigt, sich Hilfe zu suchen. Diese Programme greifen ein, bevor die Sicherheit in Gefahr gerät.

Gibt es diese Programme in ausreichendem Maße?

WAHL: Die europäische Flugsicherheitsagentur EASA hat die Notwendigkeit dieser Programme erkannt. Aber die Bundesregierung hat leider verschlafen, sie verpflichtend zu machen. Gerade gab es eine Änderung des Luftsicherheitsgesetzes, da hätte das verankert werden müssen. Nur mit den Peer-Support-Programmen kommen wir an die betroffenen Kollegen heran.

Was macht ein Pilot, der merkt, dass sein Copilot gefährdet ist?

WAHL: Das kommt auf die Fluglinie an. Airlines wie Lufthansa, Air Berlin oder Condor geben den Piloten Instrumente an die Hand, wie sie sich in einer solchen Situation verhalten. Es ist ja nicht einfach, einem Kollegen oder gar Vorgesetzten zu sagen: „Du fliegst heute lieber nicht.“ Das muss man sich erst mal trauen und dabei unterstützt werden.

Lässt sich also das Risiko für den Passagier, von einem depressiven Piloten geflogen zu werden, deutlich reduzieren?

WAHL: Ja, wenn die Programme konsequent umgesetzt werden. Und man muss auch ein Umfeld schaffen, in dem psychische Erkrankungen genau so akzeptiert und behandelt werden wie ein Beinbruch. Ein Restrisiko lässt sich nie ausschließen. Aber man muss es so gering wie möglich halten. Und da haben diese Programme ganz viel Potenzial.