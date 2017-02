ESC-Vorentscheid: Levina überzeugt Fans und Experten: Ist Levinas Song zu schwach?

Klingt perfekt, ist es aber vielleicht nicht: der Song „Perfect Life“ könnte es als deutscher Beitrag beim Eurovision Song Contest am 13. Mai in Kiew schwer haben, meinen Experten. Immerhin habe die Sängerin Levina ihren beiden Vorgängerinnen etwas voraus.

Schon nach der Hälfte der Sendung war die Sache für Lena klar. „Mir reicht’s jetzt“, erklärte die ESC-Gewinnerin von 2010, die beim diesjährigen Vorentscheid am Donnerstagabend in der Jury saß. Sie hatte genug gehört und gesehen – ebenso wie das Publikum. Und fast alle waren sich einig, dass nur eine der fünf Kandidaten das Zeug für das ESC-Finale nach Kiew hatte: die 25-jährige Isabella Levina Lueen aus Bonn, die nur „Levina“ genannt wird - vielleicht weil es so schön nach „Lena“ klingt.

Auch Bernd Ochs, Frankfurter Koordinator des Eurovision Clubs Germany, reiste mit 15 Frankfurter Fans zum Vorentscheid nach Köln – und er ist überzeugt: „Levina war die beste Wahl des Abends. Sie hat eine tolle Stimme, eine supersympathische Ausstrahlung und eine unglaubliche Bühnenpräsenz.“ Die meisten Frankfurter Fans sehen das auch so.

Kommentar: ESC-VORENTSCHEID: Gelenkte Demokratie Beim Eurovision Song Contest hat Deutschland seit Jahren kein glückliches Händchen – und die Kritik verlagert sich oft auf den Vorentscheid. clearing

Der aus Eppstein stammende Eurovisionsexperte Irving Wolther, der über den Song Contest promoviert hat, ist von Levina ebenfalls sehr angetan. „Anders als die Kandidatinnen Ann Sophie und Jamie Lee in den Vorjahren hat sie den Vorteil, dass die Kamera sie liebt. Jamie Lee wirkte immer sehr verloren und Ann Sophie verkrampft auf der Bühne. Das ist bei Levina überhaupt nicht so“, so Wolther.

Lang und langweilig

Im Grunde, berichtet Ochs, sei schon nach Levinas erstem Auftritt klar gewesen, dass sie gewinnt. Nur war die da die dreistündige Sendung längst nicht zu Ende. „Der Vorentscheid war zu lang und zu langweilig“, stimmen Ochs und Wolther überein.

Dass die TV-Zuschauer das ähnlich empfanden, zeigen die Einschaltquoten, die mit nur 3,14 Millionen schlechter waren als in den vergangenen fünf Jahren. Wolthers Alternativ-Vorschlag: „Besser wäre eine Casting-Show in zwei Runden, wo einmal der Künstler und einmal der Song ausgewählt wird.“

Zur Person: Isabella Levina Lueen Isabella Levina Lueen nennt die Musik ihren „Plan A“. Einen anderen hat sie auch nicht. Geboren wurde sie in Bonn, ihr Weg ging aber früh weiter, und immer ging es um Musik: Musikschule in Chemnitz, clearing

Diesmal wird die Künstlerin wesentlich besser beurteilt als der Song. „Der Beitrag hat zu wenig Schwung“, meint Ochs über „Perfect Life“. Hinter dem Lied steckt die Songwriterin Lindy Robbins, die schon für die „Backstreet Boys“ und DJ David Guetta Hits schrieb.

„Coitus interruptus“

Aber, so Wolther: „Das Lied hält nicht, was es am Anfang verspricht, es ist eine Art musikalischer Coitus interruptus.“ Im Internet kritisierten viele, dass es an „Titanium“ von „Sia“ erinnert. Die für den ESC üblichen Plagiatsvorwürfe könnten folgen.

Einzige Alternative im Vorentscheid war das Lied „Wildfire“ – auch nicht besser, meint „Dr. Eurovision“ Wolther. „Das war noch langweiliger und klang nach maltesischer Vorentscheidung.“

Immerhin werde das Arrangement sicherlich geändert. Auch bei der Bühnenshow müsse noch mehr passieren, damit Deutschland gegen 25 andere Länder bestehen könne. Ob sich der Song stark genug abhebt, ist noch nicht klar. Erst weniger als zehn Länder haben ihre Songs für Kiew ausgewählt.

Und ob Deutschland dort punktet? Erstmals wurden im Vorentscheid die „Eurovision Vibes“ präsentiert, die zeigen sollten, wie die Beiträge im Ausland ankommen. Aber das hat, da sind sich Wolther und Ochs einig, keine Aussagekraft. „Daraus können wir nicht schließen, dass Europa uns liebt“, betont Wolther.“ Damit Levina in Kiew eine Chance habe, müsse die PR-Maschinerie bis zum 13. Mai noch „ganz heftig in Schwung gebracht werden“.

Raabs Firma Brainpool, die dem Vorentscheid einen deutlichen Stempel aufdrückte, konnte ihre Kandidaten früher gut vermarkten. Aber auch der NDR, der bei der ARD für den Gesangswettbewerb federführend ist, muss jetzt laut Wolther „seine Hausaufgaben machen und die Fans mobilisieren“.