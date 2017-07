Mode: Ist Shoppen nicht mehr sexy?

07.07.2017

Von CAROLINE BOCK (DPA)

Es ist Fashion Week in Berlin und die deutschen Kleiderschränke sind voll: Es soll Milliarden von Teilen geben, die so gut wie nie getragen werden. In der Modewelt gibt es einen Gegentrend dazu. Weniger ist mehr. Manche sind da richtig radikal.