Zwei Frauen checken in ein Wiener Hotel ein. Am nächsten Morgen ist eine von ihnen tot. Würgemale rufen Mordermittler auf den Plan.

Der gewaltsame Tod einer jungen Deutschen in Wien scheint geklärt. Ihre österreichische Freundin habe die Tat gestanden, berichtete die Polizei am Sonntagabend.

Das 25-jährige Opfer aus dem Raum Düsseldorf lebte in Wien. Die junge Frau wurde am Samstag in einem Hotelzimmer stranguliert aufgefunden.

(dpa)