Junger Mann wegen Mordversuchs bei Einbruch vor Gericht

Es ist der Alptraum vieler Menschen. Während man schläft, steigt ein Einbrecher in die Wohnung ein. Es kommt zur Begegnung mit dem Eindringling. In Bayern wurde ein Opfer fast umgebracht. Nun kommt der Fall vor Gericht.

Ein 21 Jahre alter Mann muss sich wegen eines Mordversuchs bei einem Wohnungseinbruch ab heute in Memmingen vor Gericht verantworten.

Der Angeklagte soll im Dezember 2015 in der Nähe von Günzburg nachts in ein Haus eingestiegen sein und einen 57 Jahre alten Bewohner niedergestochen haben. Der Mann soll den 21-Jährigen beim Einbruch in seinem Haus entdeckt haben. Der 57-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt.

Laut Anklage hatte der Mann in jener Dezembernacht kurz gegen Mitternacht ein unbeleuchtetes Haus gesehen und ein Fenster aufgebrochen, um einzusteigen. Er habe sich Geld beschaffen wollen. In dem Einfamilienhaus waren fünf Familienmitglieder. Sie wurden wegen der Geräusche wach, der 57-Jährige ging ins Erdgeschoss und traf auf den maskierten Täter.

Nach der Bluttat war der Einbrecher mit seiner Beute geflüchtet. Die Kripo richtete eine Sonderkommission ein und hatte bald auch den jungen Mann aus einer Nachbargemeinde im Verdacht. Der 21-Jährige war allerdings zunächst untergetaucht. Schließlich wurde er in einer Wohnung in Düsseldorf entdeckt und dort von einer Sondereinheit der Polizei festgenommen.

Zu dem Vorwurf des versuchten Mordes hat sich der Angeklagte bei den Ermittlungen nicht geäußert. Da er bei der Tat gerade noch 20 Jahre alt und somit Heranwachsender war, findet die Verhandlung vor der Jugendkammer statt. Die Richter müssen im Fall einer Verurteilung auch darüber entscheiden, ob aufgrund der persönlichen Reife des Angeklagten Jugend- oder Erwachsenenrecht angewendet wird. In drei Verhandlungstagen will das Gericht 45 Zeugen und 4 Sachverständige anhören. Das Urteil ist für den 9. Februar vorgesehen.

Die Freundin des inzwischen 21-Jährigen ist mitangeklagt, weil sie bei dem Einbruch geholfen haben soll. Beihilfe zum versuchten Mord wird ihr aber nicht vorgeworfen.

(dpa)