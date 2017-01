Juristen kritisieren Führerschein-Entzug als Strafe

Mordfall Endingen: Polizei sucht Mehrfachtäter

Endingen. Eine junge Frau bricht an einem Sonntagnachmittag zum Joggen auf und kehrt nicht zurück. Ihre Leiche wird in den Weinbergen von Endingen gefunden. Die Polizei sucht nun einen Unbekannten, der bereits eine Austausch-Studentin in Österreich umgebracht haben soll. mehr