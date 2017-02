Kölner Stadtrat berät über Blitzer-Posse

Angst vor „Fäulnisbomben” Explosionsgefahr: Neuseeländer entfernen Walkadaver

Wellington. Aus Sorge vor „Fäulnisbomben” sind die Kadaver von etwa 350 in Neuseeland gestrandeten Grindwalen von der Küste weggebracht worden. Die toten Tiere wurden mit Baggern in ein abgesperrtes Dünengebiet transportiert, wo sie nun in den Dünen verwesen sollen. mehr