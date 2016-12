LKA für erweiterte DNA-Analysen

Umkreiste 1962 die Erde Trauer um Astronautenlegende John Glenn

New York. Er war nicht der erste Amerikaner im All - aber der erste, der die Erde in einem Raumschiff umrundete. Danach wurde er auch noch zum Spitzenpolitiker und zum ältesten Menschen im All. Jetzt ist John Glenn im Alter von 95 Jahren in Ohio gestorben. mehr