Löscheinsatz im Hamburger Hafen dauert ganze Nacht

Eis mit Wildlachs-Geschmack - aber nur für Hunde

Frankfurt/Main. Rind- und Käse-Eis: Auch Hunde freuen sich bei sommerlichen Temperaturen über eine leckere Abkühlung. Hunde-Eis in vier Geschmacksrichtungen bietet etwa ein Fachgeschäft in Frankfurt am Main den Vierbeinern. mehr