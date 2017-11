Mann soll Bruder und Schwägerin getötet haben

Im Siegerland soll am Samstag ein 62 Jahre alter Mann seinen Bruder und seine Schwägerin mit einem Messer getötet haben. Finanzielle Streitigkeiten sollen im Hintergrund der Gewalttat stehen.

Auf offener Straße soll ein 62 Jahre alter Mann in einem Dorf bei Siegen seinen Bruder und seine Schwägerin mit einem Messer tödlich verletzt haben. Der 78 Jahre alte Bruder sei noch am Tatort gestorben, teilte die Polizei im nordrhein-westfälischen Siegen mit.

Die 64 Jahre alte Schwägerin erlag wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass die Brüder einen Streit hatten, bei dem es um Geld ging. Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort festgenommen.

Der 62-Jährige aus Siegen soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Siegener Staatsanwalt Rainer Hoppmann wirft dem mutmaßlichen Täter bei der tödlichen Attacke auf seinen Bruder Mord, bei dessen Schwägerin Totschlag vor.

Laut Polizei soll der 62-Jährige am Samstagmittag zunächst mit seinem Auto auf seinen Bruder zugefahren sein, der sich gerade auf der Straße aufhielt. Dann stieg er aus und griff den 78-Jährigen mit einem Messer an. Anschließend attackierte er seine Schwägerin, die in der Nähe war. Eine Mordkommission der Polizei Hagen übernahm die Ermittlungen.

Alle drei stammen laut Staatsanwalt ursprünglich aus dem Iran. Der Tatverdächtige besitzt die iranische Staatsbürgerschaft, die beiden Opfer die deutsche.

(dpa)